6 مدربين اتحاديين واجهوا النصر.. وعجزوا عن تحقيق الفوز

يسعى الكرواتي سلافن بيليتش مدرب اتحاد جدة لأن ينهي عقدة فريقه أمام النصر وأن يكون أول مدرب يحقق الفوز على أصفر العاصمة في الدوري بعد 6 مواسم كاملة، مع ذات العدد من المدربين الذين عجزوا عن إيقاف طوفان أصفر الرياض في المباريات.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز على النصر في دوري المحترفين في آخر 11 مباراة أقيمت بين الفريقين والتي حقق فيها أصفر العاصمة الفوز في 9 مباريات مقابل تعادلين.

وفشل 6 مدربين اتحاديين في تحقيق الفوز على النصر خلال السنوات الست الماضية في دوري المحترفين، باستثناء التشيلي خوسيه سييرا الذي هزم النصر في نهائي كأس ولي العهد عام 2017.

وكان آخر فوزٍ اتحادي على النصر في الدوري في ذهاب موسم 2012-2013، حينما فاز بهدف نظيف سجله البرازيلي دييغو سوزا بقيادة مدربه الإسباني راؤول كانيدا والذي عاد وهزم الاتحاد إبان تدريبه لنادي النصر.

وأولى خسائر الاتحاد المتتالية تلقاها في ذهاب موسم 2013-2014 حينما التقيا على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وحينها فاز النصر بثلاثية نظيفة، وكان يدرب الاتحاد الإسباني بينيات سان حوسيه.

وفي مواجهة الإياب من ذات الموسم والتي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض خسر الاتحاد 3-1 بقيادة مدربه السعودي خالد القروني.

وفي موسم 2014-2015 فاز النصر ذهاباً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض 2-1 وكان يقود الاتحاد المدرب المصري عمرو أنور، وفي مواجهة الإياب خسر الاتحاد بنتيحة 3-1 بقيادة مدربه الروماني بيتوركا.

وفي موسم 2015-2016 فاز النصر ذهاباً في الرياض على ستاد الملك فهد الدولي بثلاثية نظيفة وكان يقود الاتحاد المصري عادل عبدالرحمن، في حين خسر مواجهة الإياب بخماسية نظيفة، في ستاد الجوهرة المشعة وكان يقوده الروماني بيتوركا.

وفي الموسمين الماضيين حقق النصر ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وحيد وكان يقود الاتحاد في المباريات الأربع التشيلي خوسيه لويس سييرا قبل رحيله في الصيف وحضور رامون دياز، الذي أقيل بعد 3 جولات من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.