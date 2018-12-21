اتحاد جدة يعلن أول صفقاته الشتوية ويضم الإيفواري سانوغو

أنهى اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيكو سانوغو قادما من صفوف يونغ بويز السويسري، بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف. وتم التوقيع مع لاعب الوسط الدفاعي صباح يوم الجمعة بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي بنجاح.

وبدأ سانوغو (29 عاما)، مسيرته الكروية بصفوف أفريكا سبورتس الإيفواري لينضم بعدها إلى أندية ثون ولوزان السويسرية قبل أن يغادر إلى يونغ بويز في عام 2014. وساهم سانوغو في وصول فريقه إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الحالي، في المجموعة الثامنة التي ضمت مانشستر يونايتد ويوفنتوس وفالنسيا. ومثل سانوغو منتخب بلاده في مناسبتين ضمن تصفيات كأس العالم، وكانتا أمام الغابون ومالي.

وكتب حساب النادي السويسري عبر حسابه في "تويتر": بعد 4 أعوام ونصف بقميص يونغ بويز، سيكو سانوغو يخوض تحد جديد، لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما ينتقل إلى الاتحاد السعودي، شكراً جزيلا وبالتوفيق لك.