السبت.. الأخضر يغادر إلى دبي ويبدأ معسكره الآسيوي

سيغادر المنتخب السعودي إلى دبي يوم السبت 22 ديسمبر الحالي، ليبدأ المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وتقرر أن يلعب الأخضر مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في 29 ديسمبر الحالي، قبل أن يبدأ المنتخبان الاستعداد للعب البطولة الكبرى والتي تمتد من الخامس من يناير 2019 وحتى الأول من فبراير.

وسيلعب الأخضر ضمن المجموعة الخامسة في البطولة القارية الكبرى، والتي تضم منتخبات لبنان وكوريا الشمالية وقطر، كما سيلعب أولى مبارياته في البطولة في الثامن من يناير أمام كوريا الشمالية على استاد مكتوم بن راشد في دبي.