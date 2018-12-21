القادسية يسقط التعاون بثلاثية..والاتفاق والفتح يتعادلان

سقط فريق التعاون السعودي في فخ الخسارة أمام مضيفه القادسية 1 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف القادسية أحمد الزين وهارون كمارا وبيسمارك فيريرا في الدقائق 54 و59 و78 على الترتيب، فيما سجل هدف التعاون عبد الفتاح آدم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن محققا انتصاره السادس هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين. وتوقف رصيد التعاون، الذي لديه مباراة مؤجلة، عند 24 نقطة في المركز الرابع، متلقيا هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

وخيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق الفتح بضيفه الاتفاق.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد حسن جمال الحبيب لاعب الاتفاق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. ورفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، كما رفع الفتح رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر.