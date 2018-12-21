بيتزي: لا حدود لطموحنا في كأس آسيا القادمة

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن الفريق يسير بخطى ثابتة تجاه تحقيق الهدف المطلوب، مضيفاً في الوقت ذاته أن الأخضر لا حدود له في بطولة كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وفي حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أوضح بيتزي أنه دائماً ما يسعى لبث الروح القتالية والشعور بالمسؤولية والرغبة الجامحة لتحقيق الانتصارات في نفوس اللاعبين. وأكد أنه على دراية كبيرة بالكرة الآسيوية من واقع اقترابه من اللاعبين ومتابعته عن قرب لدوري المحترفين خلال العام الذي قضاه على رأس القيادة الفنية للأخضر.



وزاد بأنه يعلم صعوبة البطولة وقوة المنافسين في القارة، وقال: تابعت أيضا عدداً كبيراً من المنافسين، وأدرك جيدا أن البطولة المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق وستشهد مباريات قوية وغاية في الصعوبة.

وأردف بيتزي أن مشاركة الأخضر في كأس العالم الماضية في روسيا بينت كيف استطاع المنتخب تجاوز كبوة الافتتاح واللعب بشكل أفضل أمام أوروغواي ومصر، وقال: إن البداية أمام روسيا والخسارة بخماسية دون رد كانت بمثابة الكبوة والضربة القوية، لكن الأداء كان مغايراً تماما في المباراة الثانية ضد أوروغواي، وقدمنا أداء رائعاً للغاية أمامهم وكنا نستحق الخروج بنقطة التعادل، ولكن مجهودات اللاعبين تكللت بتحقيق فوز في الجولة الأخيرة أمام المنتخب المصري المدجج بالنجوم المحترفين في أوروبا.