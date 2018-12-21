رسام سعودي: أمرابط فتح لي أبواب الشهرة

يهوى محمد الحربي رسم اللاعبين بطريقة "البوب آرت"، وفتح له المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر باب الشهرة، بعدما انتشرت رسمته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الحربي لـ"في المرمى": أهوى الرسم بهذه الطريقة، ورسمت أكثر من شخصية، لكن رسمة المغربي نور الدين أمرابط وجدت انتشاراً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيت العديد من الطلبات وتحديداً من الرياضيين الذين يريدون مني رسم صورهم.

وزاد: اخترت قبل يوم الجمعة الذي يشهد إقامة مباراتي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد رسم لاعب من كل فريق، وهم غوميز وأمرابط وفهد المولد وعمر السومة.