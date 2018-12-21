السومة يسجل هاتريك.. والهلال يهزم فريقه برباعية

حسم الهلال موقعة الكلاسيكو عقب فوزه على أهلي جدة 4-3، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين واصل الشباب مسلسل انتصاراته عقب فوزه على ضيفه الباطن 4-صفر، في المرحلة الـ 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، استعاد الهلال توازنه عقب فوزه على ضيفه أهلي جدة 4-3 في مواجهة مثيرة.

وبدأت المباراة بهجوم أهلاوي نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 7 دقائق بعدما أكمل مهاجمه السوري عمر السومة تمريرة زميله المصري عبدالله السعيد بقدمه في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الإسباني خورادو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر للحارس علي الحبسي.

وحاول الهلال العودة وأهدر لاعبه البيروفي كاريليو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وكاد البيروفي كاريليو لاعب الهلال يكلف فريقه هدفاً ثانياً للأهلي عقب تمريرة الكرة بالخطأ لمهاجم الأهلي عمر السومة الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مدافع الهلال علي البليهي الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي كارلوس ادواردو وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 45+3 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن مدافعه ياسر الشهراني من تسجيل الهدف الثاني بعد اختراقه لدفاع الأهلي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

ولم يتوقف هجوم الهلال وتمكن لاعبه البرازيلي ادواردو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الفرنسي غوميز.

وفرض الهلال سيطرته الكاملة ونجح لاعبه البيروفي كاريليو بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة استقرت في شباك الأهلي.

وتحسن أداء الأهلي بعدما دفع مدربه الأرجنتيني غويدي بالمهاجمين عبدالرحمن غريب ومهند عسيري ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه عمر السومة من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85 بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن غريب وحول الكرة برأسه في شباك الحارس البديل عبدالله المعيوف.

وسنحت فرصة محققة للهلال لتسجيل الهدف الخامي للاعبه البرازيلي ادواردو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله كاريليو أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في المركز الأول وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف والذي تنتظره مواجهة قوية أمام اتحاد جدة في وقت لاحق اليوم، في حين تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز الخامس.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، واصل الشباب مسلسل انتصاراته بفوزه على ضيفه الباطن 4-صفر.

ولم يجد الشباب أي صعوبة في تجاوز ضيفه بعد نجاحه بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق مهاجمه البرازيلي آرثر كاريكي "20،36" والروماني بوديسكو "36،59".

ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً وبفارق نقطتين عن التعاون الرابع والذي سيواجه القادسية في وقتٍ لاحق اليوم، وبقي الباطن على رصيده السابق 11 نقطة في المركز 14.