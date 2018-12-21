فهد المولد: لن نهبط ومازال أمامنا مباريات الدور الثاني

رفض فهد المولد مهاجم اتحاد جدة السعودي التفكير في إمكانية هبوط فريقه في نهاية الموسم، مضيفا في الوقت ذاته أن النادي سيعدل من ترتيبه في سلم الدوري بمباريات الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المولد: الاتحاد فريق كبير وليس من السهل أن يهبط. مازال أمامنا مباريات الدور الثاني وسنسعى للابتعاد عن شبح الهبوط.

وخسر الاتحاد امام النصر 1 - 2 يوم الجمعة في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيد الاتحاد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وقال المولد إن مباراة النصر كانت مفتوحة وممتعة على الرغم من الهزيمة. وأضاف المولد في تصريحات تلفزيونية عقب المواجهة: إن أهداف النصر جاءت من أخطاء واضحة من لاعبي الاتحاد، لافتاً إلى أنه لا يعلم مدى صحة ركلتي الجزاء التي حصل عليها المنافس، المباراة كانت متوازنة بين الفريقين، وقاتلنا من أجل تحقيق الثلاث نقاط وكنا رجالا لكن الحظ عاندنا.

وأكد: أعتذر لجماهير الاتحاد أتمنى أن يواصلوا دعمهم ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم.