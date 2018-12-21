قبل الكلاسيكو.. جمهور الهلال يخشى تأثير "تصريح البلطان"

يخشى بعض جماهير الهلال أن يؤثر تصريح خالد البلطان الشهير على لاعبي الأهلي، قبل المواجهة الدورية بينهما يوم الخميس، وتحفيزهم، بينما يرى الأهلاويون أن المهاجم الفرنسي بافتمبي غوميز الخطر الأكبر على مرمى محمد العويس.

واعترف مشجعون لأندية الهلال والأهلي والاتحاد والنصر لـ"في المرمى" عن مصدر قلقهم في المنافس، وقال الأهلاويون إن غوميز، هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يشكل الخطر الأكبر، بينما يرى بعضهم أن مصدر قلقهم هو الأهلي ومستواه.

وفي الكلاسيكو الآخر، اعترف مشجعو الاتحاد أن الغريم النصر كفريق يشكل مصدر قلق كبيرا لهم، فيما قال النصراويون إن جمهور الاتحاد هو ما يثير قلقهم في المواجهة التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.