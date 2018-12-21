هدفا حمدالله يمنحان النصر نقاط الكلاسيكو أمام الاتحاد

واصل النصر سيطرته على مواجهاته أمام اتحاد جدة بعد فوزه الصعب عليه 2 - 1، ليضيق الخناق على المتصدر الهلال، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بعدما تبادل اللاعبون الهجمات والتي بدأت للبرازيلي جوناس لاعب الاتحاد الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله. ورد النصر سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما ارتقى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لعرضية زميله النيجيري أحمد موسى وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب الشباك.

وعند الدقيقة 21 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه. وسنحت فرصة محققة للنصر للاعبه عبدالرزاق حمدالله الذي حول عرضية زميله سلطان الغنام برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة أمام المرمى من مدافع النصر برونو أوفيني ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى البرتغالي هيلدر مدرب النصر تغييره الأول بدخول اللاعب عبدالعزيز الجبرين بديلاً لزميله يحيى الشهري، ودفع الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الاتحاد تغييره الأول بدخول المدافع سعود عبدالحميد بديلاً لزميله عمر المزيعل. ونجح الاتحاد بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 50 عن طريق مهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي جوناس ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وكاد النصر يضيف الهدف الثاني بعدما سنحت لمهاجمه أحمد موسى الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الاتحاد على هجمة النصر حيث كاد مهاجمه فهد المولد يسجل الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن الغامدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله. وفرض النصر سيطرته في الربع ساعة الأخيرة وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من مواطنه نور الدين مرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك. وعند الدقيقة 81 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للنصر عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب نفسه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 6 نقاط في المركز قبل الأخير مؤقتاً