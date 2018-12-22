الأخضر يصل إلى دبي استعداداً لكأس آسيا 2019

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى دبي الإماراتية قادمة من الرياض لبدء المرحلة الرابعة الإعدادية من معسكره الخاص بكأس آسيا 2019 المقام في الإمارات.

وكان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، قد أعلن يوم الخميس الماضي عن قائمته التي تضم 23 لاعبا المشاركة في البطولة القارية الكبرى، وسيبدأ المعسكر يوم السبت 22 ديسمبر الجاري وحتى الثالث من يناير القادم.

ويشمل معسكر الأخضر الحالي مرحلتين، الأولى ستقام في دبي من 22 ديسمبر وحتى 27، حيث سيقيم الأخضر تدريباته على ملعب نادي ند الشبا، فيما ستقام المرحلة الثانية في أبوظبي من 27 ديسمبر وحتى الثالث من يناير، وستكون التدريبات على ملعب جامعة نيويورك، وسيلعب الأخضر مباراة ودية واحدة على ملعب نادي بني ياس أمام منتخب كوريا الجنوبية في 31 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي حصته التدريبية الأولى في الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد على ملعب نادي "ند الشبا" بدبي، كما سيتاح لوسائل الإعلام حضور وتغطية أول 15 دقيقة.