الانضباط تعاقب لاعبي الأهلي والنصر لرفضهم إجراء مقابلات

ألزمت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عددا من لاعبي أهلي جدة والنصر بعقوبات لرفضهم إجراء مقابلات إعلامية سريعة عقب مباراتي الشباب والاتحاد.

ورفض الحارس محمد العويس والمدافعان سعيد المولد وألكسيس روانو والمهاجم مهند عسيري إجراء مقابلات عقب خسارة فريقهم الأهلي أمام الشباب في الجولة الـ13 ليتم تغريم كل واحد منهم بمبلغ 20 ألف ريال. وهي ذات العقوبة التي تحصل عليها لاعبا النصر، إبراهيم غالب والمغربي نور الدين أمرابط عقب فوز فريقهما أمام اتحاد جدة في الجولة 14 يوم الجمعة الماضي، ورفضهما الخروج لوسائل الإعلام.