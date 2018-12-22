عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الانضباط تعاقب لاعبي الأهلي والنصر لرفضهم إجراء مقابلات

المصدر: العربية.نت
أمرابط خلال مواجهة الاتحاد والنصر
رابط مختصر

ألزمت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عددا من لاعبي أهلي جدة والنصر بعقوبات لرفضهم إجراء مقابلات إعلامية سريعة عقب مباراتي الشباب والاتحاد.

ورفض الحارس محمد العويس والمدافعان سعيد المولد وألكسيس روانو والمهاجم مهند عسيري إجراء مقابلات عقب خسارة فريقهم الأهلي أمام الشباب في الجولة الـ13 ليتم تغريم كل واحد منهم بمبلغ 20 ألف ريال. وهي ذات العقوبة التي تحصل عليها لاعبا النصر، إبراهيم غالب والمغربي نور الدين أمرابط عقب فوز فريقهما أمام اتحاد جدة في الجولة 14 يوم الجمعة الماضي، ورفضهما الخروج لوسائل الإعلام.

كلمات دالّة

#النصر, #الشباب, #الأهلي, #الاتحاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر