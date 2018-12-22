السماح بـ8 أجانب للأندية المشارك لاعبوها في كأس آسيا

سمح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراك جميع الأجانب الثمانية في الملعب في بطولتي الدوري وكأس الملك، للأندية المشارك لاعبوها في بطولة كأس آسيا 2019.

ومنذ السماح بالتعاقد مع 8 لاعبين أجانب للأندية السعودية، كان قد أصدر الاتحاد السعودي قراراً يسمح بإشراك 7 في الملعب ولاعب على دكة البدلاء.

وجاء في بيان اتحاد القدم: قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية المشارك لاعبوها في الممنتخبات ببطولة كأس آسيا اللعب بثمانية أجانب في التشكيلة الأساسية في بطولتي كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. فيما سيبقى العدد السابق، 7 في الملعب ولاعب على دكة البدلاء، لباقي الأندية.

واستدعي لتمثيل المنتخب السعودي، 5 لاعبين من الأهلي و4 من النصر و6 من الهلال و2 من أندية الشباب والفيصلي ولاعب من الوحدة والاتحاد والحزم والباطن.