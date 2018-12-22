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القحطاني: خبرات لاعبي الأخضر متقاربة..ونفتقد ياسر ومالك

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد عبدالرحمن القحطاني، اللاعب السابق للمنتخب السعودي، أن الفوز ببطولة كأس آسيا يعد أفضل إنجاز للجيل الحالي في الأخضر، مضيفاً أن جميع اللاعبين يملكون خبرة دولية متقاربة ما يساعد على انسجامهم.

وفي مقابلته خلال فقرة "آسيويون" الخاصة بلاعبين دوليين سابقين شاركوا في كأس آسيا، قال القحطاني: أغلب لاعبي المنتخب السعودي الحالي أعمارهم متقاربة كما أن خبرتهم الدولية متساوية تقريبا.

وحول رأيه في بيتزي، أضاف القحطاني: وديات الأخضر مع بيتزي قبل المونديال كانت جيدة، وهو يميل للاستحواذ ولكننا لا نملك مهاجمين مثل مالك معاذ وياسر القحطاني، وأتمنى أن يضم بيتزي فراس البريكان.

وقدم القحطاني نصيحة للاعبين الحاليين، وقال: البطولات القارية وكأس العالم هي أهم ما يشارك فيه اللاعب، وأرى أن بطولة آسيا ستكون خير إنجاز للاعبين الحاليين.

كلمات دالّة

#كأس آسيا 2019, #عبدالرحمن القحطاني, #الأخضر

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