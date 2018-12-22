إيميليانو: إدارة الهلال لم تتواصل معنا.. وجيسوس ناجح

أكد الأرجنتيني إيميليانو دياز، نجل رامون مدرب الهلال السابق ومساعده، أن إدارة الفريق الحالية برئاسة الأمير محمد بن فيصل لم تتواصل معهم لإعادتهم على رأس الإدارة الفنية في الفريق.

وقال إيميليانو في مقابلة خلال نشرة الرياضة: ليست هناك أي مفاوضات رسمية بيننا وبين إدارة الهلال في ظل وجود البرتغالي جورجي جيسوس، ولم يتصل بنا أي شخص حتى الآن من الهلال. وزاد دياز وأكد أنهم حققوا نتائج جيدة مع الفريق خلال فترتهم السابقة، وقال: نتائج الفريق ممتازة والفرق شاسع بين المدرب الأوروبي والمدرب الأميركي الجنوبي، وكنا قد حققنا نتائج ممتازة في بطولتي الكأس والدوري.

وانتشرت شائعات في الآونة الأخيرة تلمح بخروج البرتغالي جورجي جيسوس وعودته إلى فريقه السابق بنفيكا، واقتراب رامون دياز، مدرب ريفر بليت السابق ومساعده إيميليانو، من العودة إلى الهلال.