بثلاثية نظيفة.. الفيحاء يبقي أحد في المركز الأخير

فاز الفيحاء على ضيفه أحد 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الفيحاء عبد الرحمن هاشم اليامي في الدقيقة 40 ودانيلو مورينو أسبريا، هدفين، في الدقيقتين 74 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء. ورفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

فيما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز السادس عشر الأخير، متلقيا هزيمته العاشرة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث.