معاقبة الأهلي والهلال وتغريم محمد بن فيصل وجيسوس

أصدرت لجنة الانضباط يوم السبت، قرارات تقضي بمعاقبة أندية الهلال وأهلي جدة بعد رمي الجماهير عبوات المياه، كما غرمت الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب النادي.

وألزمت اللجنة نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لقيام جماهيره بإلقاء 33 عبوة مياه، والهلال بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لقيام الجماهير بإلقاء 6 عبوات مياه، فيما تم إلزام جورجي جيسوس، مدرب الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية للرابطة على الرغم من تذكيره، والأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال لدخوله أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

كما أوقفت لجنة الانضباط حسن الحبيب، لاعب الاتفاق، مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لاستخدامه القوة المفرطة في التدخل على لاعب الخصم.