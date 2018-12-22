إيقاف بن زنان والمسبل وتغريم النصر 600 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بحرمان عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي للنصر، من أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لعام واحد وتغريمه 300 ألف ريال.

واشتملت قرارات لجنة الانضباط على حرمان محمد المسبل، أمين عام النصر، من أي نشاط متعلق بكرة القدم 6 أشهر وتغريمه 100 ألف ريال، كما تم تغريم النصر مبلغ 600 ألف ريال.

وجاءت قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب تصريحات لبن زنان انتقد فيها رفض احتجاج النصر على الوحدة، بعد إشراكه لاعبين من فئة المواليد خلال مباراة الفريقين. فيما تم فرض العقوبة على محمد المسبل بعد إظهاره لرسالة إلكترونية تحمل اسمه وتوقيعه وصفته الرسمية يظهر فيها توقيت غير التوقيت الرسمي للرسالة الأصلية.