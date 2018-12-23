الأخضر يدشن تحضيراته للآسيوية.. وتدريبات خاصة للفرج

دشن المنتخب السعودي الأول، يوم الأحد، برنامجه التدريبي على ملعب نادي ند الشبا في دبي، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات والتي تنطلق مطلع يناير المقبل.

واطمأن قصي الفواز، رئيس اتحاد كرة القدم، يوم السبت على بعثة المنتخب خلال زيارة قام بها لمقر المعسكر بمدينة دبي.

وأجرى الأخضر حصة تدريبية تحت قيادة المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، اكتفى خلالها بتمارين استرجاعية رفقة المعد البدني تمثلت بالجري وتمارين إطالة متنوعة، وأجرى لاعب الوسط سلمان الفرج تمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام سابقة في الفخذ سبقت انضمامه إلى المعسكر، ويواصل المنتخب تدريباته يوم الاثنين بحصة تدريبية مغلقة على ذات الملعب.

وأكد عمر هوساوي مدافع المنتخب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، على أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي للفريق، استعدادا للمشاركة في النهائيات التي تقام خلال الفترة من 5 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.

وقال: المنتخب السعودي باسمه وإمكانياته دائما ما يكون سقف طموحه عاليا ولا حدود له، ونحن نهدف دائما لأن نحقق أفضل النتائج الممكنة، ولن تتحقق النتائج دون الاستفادة من المراحل الإعدادية التي نسعى لأن ننهيها ونحن في أتم الجاهزية.

وأضاف: لعبنا عددا من المباريات الودية، تنوع فيها مستوى المنتخب المنافس، وهو ما كان له أثر إيجابي لنا كلاعبين، وبالتأكيد فإن الجهاز الفني كذلك عمل على تدوين السلبيات والإيجابيات.

واختتم هوساوي حديثه، قائلا :منتخبنا يضم عناصر شابة وأخرى ذات خبرة، وسنعمل معا من أجل هدف واحد نسعى لتحقيقه، وننتظر دعم الجميع.

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات لبنان وكوريا الشمالية وقطر.