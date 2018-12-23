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الانضباط توقف سعود آل سويلم وتغرم محمد بن فيصل

المصدر: العربية.نت
سعود آل سويلم رئيس نادي النصر
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قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، إيقاف سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مباراة رسمية واحدة وإلزامه دفع 20 ألف ريال، كما فرضت غرامة مالية على الأمير محمد بن فيصل، رئيس الهلال، وقدرها 20 ألف ريال أيضا.

وقالت الانضباط في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" يوم الأحد: كتب سعود آل سويلم رئيس نادي النصر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن إساءة إلى مسؤولي المباريات ولجنة الحكام بالاتحاد، الأمر الذي يشكل مخالفة وفقا للائحة الانضباط والأخلاق.

وأضافت: كما أدلى الأمير محمد بن فيصل، رئيس الهلال، بتصريح إعلامي على إحدى القنوات التلفزيونية تضمن إساءة إلى الاتحاد السعودي ولجانه، الأمر الذي يشكل مخالفة وفقا للائحة الانضباط والأخلاق.

الأمير محمد بن فيصل الأمير محمد بن فيصل

كلمات دالّة

#النصر, #الانضباط, #الهلال

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