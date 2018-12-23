الرائد:لا صحة لما يشاع عن نية فهد المطوع تقديم استقالته

نفى نادي الرائد، يوم الأحد، الأخبار المتداولة حول نية تقديم فهد المطوع، رئيس مجلس الإدارة، لإستقالته من رئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي بنادي الرائد في بيان نشره عبر الحساب الرسمي على "تويتر": لا صحة للأخبار المتداولة غير الصحيحة عن نية رئيس نادي الرائد فهد المطوع تقديم الاستقالة من رئاسة النادي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: نطالب الجميع بالوقوف مع النادي وعدم الالتفات لكل ما يطرح عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتواجد الرائد في المركز 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "15 نقطة" من 13 لقاء، بعدما حقق 4 انتصارات وثلاثة تعادلات، وخسر في ست مواجهات.

وفاز الرائد على الحزم بهدف دون مقابل في الجولة الماضية ضمن منافسات الدوري، ويقابل التعاون يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 9.