الاتحاد السعودي يختتم ورشة الحكم الإضافي وتقنية الفيديو

اختتمت مساء يوم الاثنين ورشة العمل للحكم الإضافي وتقنية الفيديو "VAR"، التي أقيمت بالعاصمة الرياض واستمرت لمدة يومين، بمشاركة 37 حكمًا للساحة.

وشهدت الورشة مشاركة مساعد رئيس لجنة الحكام خليل جلال وعضو اللجنة عبدالله الشلوي، والمحاضر الإماراتي الآسيوي خالد الدوخي، وحضور المحاضر عبدالمحسن الزويد، وتم التركيز بشكل مكثف على الجانب النظري قبل التطبيق العملي، كما عقدت ورش عمل مصغرة لكل 5 حكام، تم خلالها مناقشة حالات الحكم الإضافي والتطبيق الأمثل لمهام العمل الإضافي وكذلك تقنية الفيديو، وأجريت عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو ومناقشتها من أجل توحيد القرارات للحكام، وفي الجانب العملي تم إجراء تمرين لياقية متنوعة تعتمد على التركيز مع التحركات، قبل تقسيم الحكام إلى مجموعتين، الأولى لحكام الساحة، فيما تؤدي المجموعة الأخرى مهام الحكم الإضافي، وتم إعطاء أهم النصائح والتوجيهات وكيفية مساعدة حكم الساحة أثناء المباراة والمهام الخاصة بالحكم الإضافي.

وقال خليل جلال إن لجنة الحكام الرئيسية، وبدعم الاتحاد السعودي، تولي للحكم السعودي الاهتمام الأكبر من أجل الرجوع لمستواه المعهود، والتي عرف عنها سواء على مستوى الاتحاد الدولي أو الآسيوي. وأضاف أن الاتحاد السعودي يعمل على دعم التحكيم من خلال إقامة العديد من ورش العمل سواء لحكام الساحة أو الحكام المساعدين، مشددا على أن اللجنة لن تتهاون مع أي حكم مقصر ولا يستطيع مواكبة التطوير الذي يسعى لها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.