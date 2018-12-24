التعاون يستهدف المركز الثالث أمام الرائد في الدوري

يحل التعاون ضيفا على الرائد، يوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل الذي يجمعهما على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الأسبوع 9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخطف "ديربي القصيم" الأنظار، لاسيما أن التعاون يسعى لتعويض خسارته التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام القادسية 1-3، بينما يطمح الرائد مواصلة الانتصارات عقب فوزه على الحزم في الأسبوع الماضي 1-0.

ويسعى الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم التعاون، للعودة إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري، بعدما سجل 11 هدفا، ويتواجد ثانيا خلف غوميز مهاجم الهلال الذي يمتلك في رصيده 12 هدفا من 14 مواجهة.

ويحتل الرائد المركز 12 في سلم الترتيب "15 نقطة"، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 6 مواجهات، بينما يتواجد التعاون رابعا "24 نقطة، بـ 7 انتصارات، و3 تعادلات و3 هزائم، ويبعد بفارق نقطتين عن الشباب ثالث الترتيب، علما بأن التعاون والرائد لعبا 13 مباراة في الدوري.