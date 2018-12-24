الحزم يوافق على انتقال الفاريز إلى وليسترمان البوليفي

وافق مجلس إدارة نادي الحزم، يوم الاثنين، على طلب نادي وليسترمان البوليفي بانتقال المهاجم جلبرت الفاريز في صفقة انتقال حر.

وقال الحزم في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : احتفت إدارة النادي برئاسة عبدالله القحم باللاعب البوليفي بعد انتقاله، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة.

وواصل الحزم تدريبات تحت قيادة الروماني دانيال ايسايلا، في إطار تحضيراته لمواجهة الشباب، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الحزم في المركز الـ 13 بترتيب الدوري (14 نقطة) بعدما حقق 3 انتصارات و5 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة في 6 مناسبات.