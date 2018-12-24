بيتزي: نطمح لتقديم مستوى مميز في كأس آسيا

أعرب الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، عن رضاه التام بالحالة التي وصل إليها اللاعبون، قبل أيام قليلة من انطلاقة بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال بيتزي في حوار لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إن الجهاز الفني راض تماما عن مراحل إعداد المنتخب، لافتا إلى تحقيق واستكمال الأهداف الخاصة بكل معسكر من المعسكرات الإعدادية. وأضاف:نحن وصلنا لهذا المعسكر كما كنا نتطلع للوصول إلى هذه المرحلة قبل كأس آسيا 2019.

وعن قائمة المنتخب الوطني: نشاهد ونقيم بشكل أساسي أداء كل لاعب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة، ونقوم بدراسة جميع الإمكانيات والاحتمالات التي ممكن أن يقدموها لنا داخل الملعب، وأيضا نضع في الاعتبار عند اختيار اللاعبين في القائمة، ما إذا كانوا شاركوا معنا في معسكرات سابقة، ويعرفون طريقة عملنا كجهاز فني.

وأوضح: يجب أن نكون على دراية تامة بقدراتهم ونقاط القوة لديهم، والتي نرتكز عليها لخوض كل مباراة مع المنتخب في مثل هذه البطولات. وفي هذا الصدد، اخترنا 3 لاعبين جدد في معسكر المنتخب، بعد متابعة شاملة لجميع لاعبي دوري المحترفين السعودي، على مدار الموسم الحالي، وقمنا بتجربة لاعبين آخرين خلال المعسكر الماضي ولكننا لم نستدعهم لهذا المعسكر.



واستدرك: ولكننا كجهاز فني نعتقد أن هذه القائمة هي الأفضل من حيث تكامل عناصرها، وستسمح لنا بأن يكون لدينا خطط تكتيكية معينة، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية خلال الوقت الراهن.



وواصل: رسالتي للجميع هي أن يستمتعوا بالبطولة، ولنعلم جميعاً أن كأس آسيا محفل كروي، ونحن نستحق المشاركة في هذا الحدث، ونحن من جانبنا لدينا طموح لتقديم مستوي مميز، وكانت لدينا عملية استعداد بشكل جيد، مما يدفعنا للظهور بشكل مشرف في هذه النسخة من كأس آسيا.