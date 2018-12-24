علي آل خليفة: الاتحاد الآسيوي أشاد بملف مشاركة المحرق

أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن اجتماع وفد الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد البحريني كان مثمرا بخصوص مشاركة المحرق البحريني في منافسات الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الأحد: أبدى الوفد رضاه التام من الملف المتكامل المقدم من الاتحادين البحريني والسعودي، وستكون المحطة الأخيرة في الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث ستجتمع لجنة الاتحادات الوطنية قبل انعقاد الجمعية العمومية في فبراير أو مارس المقبلين، وقمنا بدور جبار مع الاتحاد السعودي للوصول إلى هذه المرحلة، وننتظر الموافقة النهائية من أجل مشاركة المحرق في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف: أكد مندوب الاتحاد القاري أن الملف شبه متكامل، وسبق وتمت الموافقة على ملفات مشابهة، وننتظر الموافقة الرسمية من الاتحاد الدولي والآسيوي.

وكان إبراهيم البوعينين، الأمين العام للاتحاد البحريني، استقبل يوم الأحد وفدا من نظيره الآسيوي لبحث التنسيق النهائي لمشاركة نادي المحرق في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، وناقش الطرفان عملية التنسيق النهائية لمشاركة المحرق في الدوري السعودي.