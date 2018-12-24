علي الحبسي خارج حسابات المنتخب العُماني في كأس آسيا

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم استبعاد علي الحبسي، حارس نادي الهلال السعودي، من قائمة المنتخب الأول المشاركة في كأس آسيا 2019 بالإمارات والتي تنطلق مطلع يناير المقبل.

وقال اتحاد الكرة العُماني في بيان صحافي، يوم الاثنين: قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول إخراج علي الحبسي من القائمة المشاركة في كأس آسيا، على خلفية نتائج الفحوص الطبية التي أجراها الحارس في أبوظبي.

وأضاف: أعلن الجهاز الطبي للمنتخب أن الحبسي أصيب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليسرى، يستوجب العلاج لمدة ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يجعل مشاركته في البطولة صعبة.

ويتواجد المنتخب العُماني في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان وأوزباكستان وتركمنستان، ويستهل مشواره في البطولة بمقابلة نظيره الأوزبكي في 9 يناير المقبل.