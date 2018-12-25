الأخضر الأولمبي يخسر من تونس استعدادا للتصفيات الآسيوية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا أمام ضيفه منتخب تونس بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن معسكر الأخضر المُقام في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.



وافتتح منتخب تونس التسجيل في الدقيقة الأولى، ليأتي رد الأخضر بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة من إمضاء مهاجم المنتخب عبدالرحمن اليامي، وقبيل إنتهاء الشوط الأول عاود منتخب تونس التسجيل ليختتم الشوط الأول بتقدمه بهدفين مقابل هدف، وأحرز لاعب خط وسط الأخضر رمزي صولان هدف التعادل للمنتخب في الدقيقة "73"، ليتقدم منتخب تونس مجددًا في النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من: صالح الوحيمد في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعون السلولي، وعبدالباسط هندي، وحسين قاسم، ويوسف الحربي، وعلي الأسمري، وحسين النخلي، وأيمن الحجيلي، وسعد السلولي، وعبدالرحمن اليامي.



ويعاود المنتخب تدريباته يوم الأربعاء بحصة مسائية ضمن معسكره في الطائف، الذي يمتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.