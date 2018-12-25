الأخضر يواصل تحضيراته.. وعطيف: حققنا الانسجام المطلوب

واصل المنتخب الأول يوم الثلاثاء تدريباته على ملعب نادي "ند الشبا" بدبي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت كل منهما تمرين التمرير والاختبار اللياقي باستخدام أحدث أدوات القياس، بعدها تم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرت مناورة على نصفي الملعب بمشاركة الحراس الثلاثة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.



وواصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به قبل انضمامه لصفوف المنتخب، وسيجري الأخضر يوم الأربعاء حصة تدريبية على نفس الملعب، وستتاح التغطية الإعلامية أول 15 دقيقة من بداية التدريب.

وقال عبدالله عطيف لاعب وسط المنتخب السعودي إن المعسكر الحالي بدبي يعد امتدادا لمراحل الإعداد السابقة التي ساهمت في تحقيق التجانس والانسجام بين عناصر المنتخب، وأضاف عطيف أن المرحلة الحالية من الإعداد تعد الأهم قبل أيام من انطلاق كأس آسيا مؤكدا أن الفريق استفاد بشكل كبير من مبارياته الودية في الفترة الأخيرة.

وعن الأدوار الدفاعية في مركزه قال عطيف: كرة القدم الحديثة تلعب كمنظومة وليست ذات أدوار فردية، فإذا كان الفريق متمركزا بشكل ممتاز داخل أرضية الملعب سيؤدي الجميع أدواره بشكل جماعي، وهو الأمر الذي سيمنح الفريق قوة.

ولفت عطيف إلى أهمية التنوّع في عناصر قائمة المنتخب، قائلًا: القائمة مزيج ما بين عنصري الخبرة والشباب مما ينعكس إيجابيا على المنتخب كونه مزج ما بين الخبرة والحيوية، وجميع العناصر جاهزة لتنفيذ تعليمات المدير الفني متى ما استعان بها.