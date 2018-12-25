الجهاز الطبي يواصل تجهيز الفرج للمشاركة في كأس آسيا

واصل لاعب وسط المنتخب السعودي الأول سلمان الفرج التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي، والتي بدأها يوم الأحد مع انطلاق تدريبات الأخضر التي تأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين.

وركز المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي خلال الحصة التدريبية التي أجراها على ملعب نادي "ند الشبا" على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وخضع اللاعبون إلى اختبار القفز باستخدام أحدث القياسات، قبل أن يتم إجراء مجموعة من تدريبات السرعات، قبل أن تختتم الحصة التدريبية لكلتا المجموعتين بتدريبات الإطالة.

وسيجري الأخضر حصة تدريبية أخرى يوم الثلاثاء على ذات الملعب، وسيتاح لوسائل الإعلام حضور وتغطية أول 15 دقيقة من التدريب.