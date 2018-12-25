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الرائد يذيق التعاون خسارته الثانية على التوالي بثنائية

المصدر: العربية.نت
فرحة اللاعبين بالهدف الثاني
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سجل الرائد هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2 - 1 على التعاون في مباراة مؤجلة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وافتتح حسن الشويش التسجيل للرائد من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 55 ثم ضاعف صالح الشهري التقدم بتسديدة قريبة المدى بعد سبع دقائق. وقلص البرازيلي جوناثان بينتيس الفارق في اللحظات الأخيرة، لكن بعد فوات الأوان ليتعرض التعاون للهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة بعد الخسارة 3-1 من القادسية.

ويبقى التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة مقابل 18 للرائد صاحب المركز 11 ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر

كلمات دالّة

#التعاون, #الرائد, #دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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