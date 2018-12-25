السومة يغادر معسكر المنتخب السوري ويعود إلى الأهلي

غادر المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي السعودي، معسكر منتخب بلاده، يوم الثلاثاء، وذلك للانضمام إلى تحضيرات فريقه من أجل خوض المباراة المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الوحدة يوم الجمعة.

ووصل المنتخب السوري إلى الإمارات، يوم الاثنين، برفقة عمر السومة، استعدادا للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2019 التي تنطلق في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وقال الاتحاد السوري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أجرى المنتخب حصة تدريبية صباحية يوم الثلاثاء على استاد زايد للكريكت في أبوظبي، ولم يشارك عمر السومة ويوسف قلفا ومحمود اليوسف لتواجدهم مع أنديتهم من أجل خوض غمار الجولة الأخيرة في الدوري السعودي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، منحت عمر السومة نجومية الجولة 14 في الدوري، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه التي خسرها أمام الهلال 3-4.