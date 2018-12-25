عمر السومة ومدرب القادسية يحصدان نجومية الجولة 14

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن حصول البلغاري إيفاييلو بيتفا، المدير الفني للفريق الأول بنادي القادسية على جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محققاً الجائزة للمرة الأولى خلال منافسات بطولة الدوري، وذلك بعد أن حقق مع فريقه ثلاثة نقاط بعد فوزه على فريق التعاون، ضمن منافسات الجولة الماضية.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للاعب السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، حيث سجل السومة ثلاثة أهداف في لقاء فريقه في الجولة الماضية مع فريق الهلال، والذي خسره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي الاتحاد، والتي حققت الجائزة للمرة الرابعة خلال منافسات هذا الموسم بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والحادية عشرة.

ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، بالإضافة إلى درع تكريمية، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمية.