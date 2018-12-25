كريم الأحمدي يلبي طلب الطفل الاتحادي

قام المغربي كريم الأحمدي، محترف اتحاد جدة، بلفتة إنسانية تجاه طفل يشجع النادي بعد أن لبى طلبه بزيارته في أحد المستشفيات بمدينة جدة.

وذكر المركز الإعلامي التابع لاتحاد جدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المحترف المغربي جسد الدور الاجتماعي الخاص به بتلبية دعوة طفل يرقد على فراش المرض، بصحبة خالد بريان مدير العلاقات العامة بالفريق، وأشار المركز الإعلامي إلى أن اللاعب أهدى الطفل الصغير القميص الخاص به وتمنى له الشفاء العاجل. ومن جهته قدم والد الطفل شكره لنادي الاتحاد على هذه اللفتة الطيبة والتي كان لها أثر بالغ في معنويات الطفل.

وانتقل لاعب الوسط المغربي، إلى الاتحاد في يوليو الماضي بعد انتهاء مشاركته مع منتخبه في كأس العالم 2018 في روسيا، وشارك في 12 مباراة مع الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن آخر مباراتين لتراكم البطاقات وللإصابة.