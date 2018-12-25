نقل مباراة النصر والفتح من الرياض إلى الأحساء

أوضح النصر، يوم الثلاثاء، أن إدارة النادي تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي يفيد بنقل مباراة الفريق أمام الفتح من الرياض إلى الأحساء.

ويلعب النصر أمام الفتح يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان من المقرر أن تلعب المواجهة على أرضية الأمير فيصل بن فهد "الملز"، وحسب التقارير الإعلامية طلب النصر نقل مباراته، وذلك لسوء أرضية ملعب "الملز".

ويتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف الهلال المتصدر "35 نقطة"، بينما يتواجد الفتح في المركز العاشر بـ 18 نقطة.