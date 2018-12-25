الشؤون الفنية ولجنة المسابقات يناقشان جدول الدور الثاني

عقدت وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة ولجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اجتماعا تضمن الحديث عن جدول الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومناقشة أوضاع الملاعب الرياضية.

وكانت لجنة المسابقات في وقت سابق من يوم الثلاثاء قد نقلت 3 مباريات إلى ملاعب أخرى، حيث تقرر لعب مباراة النصر والفتح في الأحساء بدلا من الرياض، والشباب والساحل في كأس الملك إلى ملعب النادي بدلا من "الملز" والأخلي والرياض إلى الشرائع بدلا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحضر الاجتماع بين هيئة الرياضة ولجنة المسابقات، كل من عبدالرحمن القضيب، وكيل الهيئة للشؤون الفنية، وعادل البطي، رئيس لجنة المسابقات. وقد تقرر في وقت سابق أن تلعب مباراتين دوريتين خلال منافسات كأس آسيا.