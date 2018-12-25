"المسابقات" تنقل مباراتي الشباب والأهلي في كأس الملك

نقلت لجنة المسابقات التابعة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مباراتي الشباب والساحل وأهلي جدة والرياض، نظرا لعدم جاهزية الملعبين السابقين ضمن أولى مباريات كأس الملك من موسم 2018 - 2019 لدور الـ64.

وكان من المقرر أن يلعب الشباب أمام الساحل على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، قبل أن يتم نقل المباراة إلى ملعب نادي الشباب، لطروف الصيانة في ملعب الملز، وفي المقابل نُقلت مباراة أهلي جدة والرياض إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع لانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الدور نفسه. وستبدأ مباريات دور الـ64 من كأس الملك في الأول من يناير على أن تنتهي مباريات ذات الدور في الخامس من الشهر نفسه.