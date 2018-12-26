إعادة تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان

اعتمد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء، التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان.

وضم مجلس إدارة الشباب الجديد خليف الهويشان نائباً للرئيس، وعبدالله القريني "أميناً عاماً"، وفهد الشعلان "أميناً للصندوق"، على أن تضم العضوية كلا من تركي المعجل وأحمد الكنهل وفهد العليان وكنعان الكنعاني.

يشار إلى أن أحمد العقيل، نائب رئيس نادي الشباب، قدم استقالته يوم الأربعاء الماضي.

ويحتل الشباب ثالث ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة خلف الهلال المتصدر والنصر الوصيف، ويحل ضيفا على الحزم يوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع 15.