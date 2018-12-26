الأخضر يضع لمساته الأخيرة في دبي..قبل التوجه إلى أبوظبي

واصل المنتخب السعودي الأول يوم الأربعاء تدريباته على ملعب نادي "ند الشبا"، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي الذي يقام في إمارة دبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ومن ثم السرعات، قبل أن يقسم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين حسب المراكز، إذ ضمت الأولى المهاجمين بتنفيذ الكرات العرضية والتسديد على المرمى، فيما ضمت المجموعة الثانية المدافعين وتركزت التمارين المخصصة لهم على استخلاص الكرة، أعقبها مناورة على ثلثي الملعب من فريقين قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.



وسيؤدي الأخضر في تمام العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس حصة تدريبية مغلقة، على أن يغادر بعدها إلى مدينة أبوظبي لاستكمال برنامجه الإعدادي.

ووصف مدافع المنتخب الأول، محمد آل فتيل، المرحلة الحالية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس آسيا 2019 بالهامة، كونها ستساهم في اكتمال جاهزية المنتخب بشكل مثالي نظير التحضير المبكر.



وعن مدى تشابه مواجهة كوريا الجنوبية الودية مع مواجهة كوريا الشمالية في افتتاح مباريات المنتخب في البطولة قلل آل فتيل: المباراة الودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية تمثل أهمية كبرى للوقوف على مستوى جميع الخطوط، فضلاً عن كونها بمثابة الاختبار الأخير قبل بدء البطولة.

وأضاف: كل منتخب في كأس آسيا له طريقته الخاصة وأسلوبه في الملعب، إضافةً إلى أن كوريا الجنوبية تعد من أقوى المنتخبات الآسيوية، ولا بد من الإشارة بأن جميع المنتخبات المشاركة ذات مستوى فني عالي نظير التطور الرياضي الذي تشهده القارّة، والأهم هو أن نركز الآن على المواجهة الودية، ونحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة.