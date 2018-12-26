الانضباط تغرم فهد المطوع لاحتفاله مع لاعبي الرائد

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، غرامة مالية على فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد وقدرها 20 ألف ريال.

وقالت اللجنة في بيان نشره حساب اتحاد القدم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تأتي العقوبة بعد نزول رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، بعد نهاية المباراة للاحتفال مع لاعبي فريقه، وذلك حسب تقرير مراقب المباراة الوارد إلى اللجنة، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الرائد والتعاون يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي يشكل مخالفة منه لأحكام المادة "66" من لائحة الانضباط.

وفاز الرائد على غريمه التعاون 2-1، ورفع رصيده إلى 18 نقطة بالمركز 11 بعدما حقق فوزه الخامس في المسابقة من 14 مباراة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز الرابع.