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التعاون ينهي تعاقده مع البيشي وإسماعيل مغربي

المصدر: العربية. نت
 جفين البيشي
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أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، يوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، جفين البيشي وإسماعيل مغربي.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع الثنائي جفين البيشي وإسماعيل مغربي، وقدمت لهما الشكر والتقدير على الفترة التي مثلا فيها التعاون، متمنية لهما التوفيق والنجاح في المستقبل .

ويتواجد التعاون في المركز الرابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (24 نقطة)، وخسر مباراته أمام الرائد 2-1 يوم الثلاثاء في المواجهة المؤجلة من الأسبوع التاسع، ومن المقرر أن يلاقي الهلال يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع 15 من المسابقة.

إسماعيل مغربي إسماعيل مغربي

كلمات دالّة

#التعاون, #الهلال

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