التعاون ينهي تعاقده مع البيشي وإسماعيل مغربي

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، يوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، جفين البيشي وإسماعيل مغربي.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع الثنائي جفين البيشي وإسماعيل مغربي، وقدمت لهما الشكر والتقدير على الفترة التي مثلا فيها التعاون، متمنية لهما التوفيق والنجاح في المستقبل .

ويتواجد التعاون في المركز الرابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (24 نقطة)، وخسر مباراته أمام الرائد 2-1 يوم الثلاثاء في المواجهة المؤجلة من الأسبوع التاسع، ومن المقرر أن يلاقي الهلال يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع 15 من المسابقة.