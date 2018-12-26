الوحدة يمدد تعاقده مع علي النمر 3 أعوام

جدد الوحدة تعاقده مع لاعب الوسط علي النمر، 3 أعوام مقبلة بعد أقل من ستة أشهر على انتقاله للنادي قادماً من الشباب. وكان النمر قد وقع الموسم الماضي للشباب في يناير الماضي قبل الانتقال إلى نومانسيا الإسباني في تجربة احترافية.

وكانت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي، يوم الأربعاء، وقعت مع علي النمر لمدة ثلاث سنوات وذلك بحضور عبدالله خوقير، نائب رئيس النادي وعصمت بابكر، مدير الكرة.

ويعد النمر أحد أوراق الفريق الأساسية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لعب بشكل مستمر، أساسيا أو احتياطيا، في 13 مباراة من أصل 14، وكان غيابه الوحيد أمام الباطن.