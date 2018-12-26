جيسوس: شعرت بالقلق.. وحقيبتي جاهزة لمغادرة الهلال

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، أن حقيبته جاهزة لمغادرة الهلال في أي وقت، لأنه تتم إقالة المدربين بسرعة في السعودية بعد أي خسارة، مستشهدا بما حدث مع الأرجنتيني رامون كالديرون مع اتحاد جدة.

وقال في تصريحات صحافية: لو كنت أخسر لتمت إقالتي، المدرب الذي كان قبلي في الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، معروف في بلده والعالم كلاعب رائع، بعد الهلال ذهب إلى الاتحاد وتمت إقالته بعد ثلاث مباريات، وبهذه السهولة يقال المدربون في السعودية والأموال لا تعد مشكلة بالنسبة لهم، وبخصوص جماهير الهلال فهي تعشق الفريق وكرة القدم، ويقولون لي إنهم يريدونني ويجب أن لا أغادر الفريق.

وتابع: بعد ثلاثة شهور اجتمعت مع إدارة النادي، في أحد المكاتب، وشعرت بالقلق حينها وكأنه ستتم إقالتي، وقالوا إننا أجرينا تقييما للمباريات الـ12 التي خضتها مع الفريق، ولاحظنا أنه ما من مدرب في التاريخ حقق ما قمت به في فترة وجيزة، ولذلك سنمنحك مليون يورو كمكافأة.

وكشف جيسوس أنه يخطئ في اسم الهلال وذلك في أحيان كثيرة، وذكر: أقول الأهلي في معظم الأوقات، ويخافون عندما أذكر الأهلي، لأن فريقي هو الهلال.

وأردف: وضعت بعضا من شروطي في العقد، أرادوا أن يوقعوا معي عقدا لمدة أربع سنوات، ولكنني رفضت ذلك وقلت لهم إنني أريد عقدا لعام واحد وآخر اختياري، بقرار مني، إذا أعجبنا الأمر نواصل وإن لم يعجبنا فسأغادر، لأن المدربين يأتون إلى السعودية ويريدون توقيع عقود لثلاث أو أربع أو خمس سنوات، ولم يأت مدرب إلى السعودية وتمكن من الحصول على ما أحصل عليه أنا هنا.

وأشار جيسوس إلى أنه من المستحيل أن يحصل في أوروبا على ما يدفعه له الهلال، وذلك بسبب الضرائب، إلا في مانشستر سيتي الإنجليزي أو للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لأنه كي أتقاضى نفس الرقم هنا، عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ في أوروبا.