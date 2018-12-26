سعود الحربي: اتفقنا مع فوزير.. وحسين عبدالغني باقٍ معنا

أوضح سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة أحد، أن النادي قد حصل على موافقة اللاعب المغربي محمد فوزير، المملوكة بطاقته للنصر، كما أكد أن المخضرم حسين عبدالغني باق مع الفريق وسيحترم عقده.

وقال رئيس أحد في مقابلة مع "في المرمى": الحظ السيئ لازمنا كثيراً في الدوري حتى أمام الكبار، ونعمل على بقاء الفريق في البطولة.، فأحد ينتظر الدعم الكبير أسوة بالأندية الأخرى.

وأردف الحربي حول تعاقدات الفريق للفترة الشتوية وقال: اتفقنا مع المغربي محمد فوزير ونتفاوض مع حارس محلي، وحسين باق مع أحد ولم أتحدث مع ماجد النفيعي حول ذهاب عبدالغني إلى الأهلي، وإن كان يود حسين عبد الغني الذهاب إلى الأهلي سنناقشه.