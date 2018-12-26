عبدالرحمن القضيب: سنحول ملعب "الملز" إلى أرضية طبيعية

أوضح عبدالرحمن القضيب، وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، أن استاد الملك فهد الدولي سيكون جاهزا لاستضافة المباريات بتاريخ 8 يناير المقبل، على أن تتحول أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" إلى زراعة طبيعية.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: طرحنا للجنة المسابقات باتحاد الكرة خطة إعادة زراعة ملعب "الملز"، وتقرر نقل مباراة الشباب والساحل في كأس الملك إلى أرض نادي الشباب، ولم نستقبل أي خطاب من نادي النصر بخصوص نقل مباراتهم المقبلة، وهو أمر من اختصاص اتحاد الكرة.

وأضاف القضيب: كان من المفترض أن نبدأ بزراعة ملعب "الملز" منذ نوفمبر الماضي، لكن أقيمت عليه بعض المباريات، ويحتاج الملعب إلى شهرين ونصف حتى يكون جاهزا لاستضافة المباريات ولا يمكن التأكد من موعد جاهزيته بشكل كامل لأن الأمر مرتبط بالزراعة والأجواء.

وأشار إلى أن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة" يتم تجهيزه حاليا لاستضافة السوبر الإيطالي، ولن تقام عليه أي مباراة لحين ذلك، موضحا: الاتحاد الإيطالي طلب وضع برنامج صيانة لأرضية الملعب حسب معايير خاصة بهم، علما بأنه المسؤول عن تشغيل المباراة ودورنا يقتصر على التنظيم فقط، وبالتالي ستنقل مباراتا الأهلي في الدوري والكأس، واقترحنا لاتحاد الكرة الملاعب المتوفرة وهي رديف "الجوهرة" وملعب الشرائع، والقرار بيد الاتحاد والنادي الأهلي.