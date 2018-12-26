ميدو: مواجهة الأهلي ستكون الأخيرة لي كمدير فني للوحدة

أعلن المدرب المصري، أحمد حسام، "ميدو" يوم الأربعاء أنه سيواصل العمل بنادي الوحدة السعودي، ولكن كمستشار فني حتى نهاية الموسم، مؤكداً على أنه من خلال هذه الفترة سيضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم.

وذكر ميدو في تغريدات متتالية عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة، وتقديرا لهم ثم تقديرا لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومجلس إدارة النادي.

وأضاف: كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيا وبدنيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي، وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة للفريق الأول والفئات السنية من خلال منصبي كمستشار فني للنادي.

وتابع: أعلن أن مباراة الأهلي القادمة ستكون آخر مباراة لي مع الفريق كمدير فني مهما كانت النتيجة ونعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق إن شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من أجل إخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي.

واختتم تغريداته، قائلا: سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس إدارة النادي، وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.