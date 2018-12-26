هوساوي ينفي مفاوضات الاتحاد ويكشف موقفه في "الشتوية"

كشف أسامة هوساوي، قائد فريق الوحدة، أنه لم يدخل في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة، وذلك لأن النظام لا يسمح للاعب التفاوض مع نادٍ آخر قبل دخوله فترة آخر ستة شهور، مما يتسبب في ضرر على اللاعب والنادي.

وذكر هوساوي في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الأربعاء: أتمنى من الجماهير "الوحداوية" عدم تصديق الإشاعات، لأنه للأسف مازلنا بالوحدة في دوامة التشكيك في الذمم وسوء الظن، وهناك الكثير من الأندية صعدت إلى الممتاز من بعدنا، واستقرت ونافست لسنوات طويلة، وما زال فريقنا يهبط ويصعد بسبب المهاترات والتسريبات التي تضر بمصلحة الفريق.

وأضاف: منذ بداية الموسم اتفقت مع حاتم خيمي رئيس النادي، وتحدثت مع المدرب فابيو، وكل الجهاز الإداري وزملائي اللاعبين على علم بأنني في الفترة الشتوية سأتوقف لأسباب خاصة، ومنها إصابة في الركبة تعيقني كثيرا على الاستمرار، وأن آخذ الإذن من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة لأنه السبب الرئيسي في عودتي إلى الوحدة.

وواصل: بخصوص غيابي في الأسبوع الأول كان بسبب الاختبارات، وفي ذات يوم مباراتنا ضد الاتفاق غبت أيضا بسبب اختبار مؤجل، وهذا الأسبوع كان لدي ظرف عائلي، واجتمعت مع المدرب أحمد حسام "ميدو" وتحدثت مع حاتم خيمي وتفهما الموضوع، وكل ما جرى كان بتنسيق مع الإدارة.

يشار إلى أن هوساوي عاد إلى الوحدة في أغسطس الماضي، بعدما بدأ مشواره مع الفريق، قبل انتقاله إلى الهلال في 2008، وخاض تجربة احترافية مع أندرلخت البلجيكي في 2012، وفي نوفمبر من ذات العام عاد إلى الدوري السعودي ولعب مع الأهلي، وانتقل بعدها إلى الهلال في 2016.