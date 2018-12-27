أحد يعلن تعاقده مع المهاجم إسماعيل مغربي

أعلن مجلس إدارة نادي أحد إكمال إجراءات التعاقد مع المهاجم إسماعيل مغربي لينضم إلى صفوف الفريق الأول بشكل رسمي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتذيل أحد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط، من فوز واحد وثلاثة تعادلات وعشر هزائم.

ولم يكشف أحد عن مدة تعاقده مع إسماعيل مغربي، وقال في حسابه الرسمي على "تويتر": أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب إسماعيل مغربي لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية المقبلة.

وكان التعاون أنهى تعاقده يوم الأربعاء مع صاحب الـ"27 عاما"، بعدما وقعت مخالصة مالية معه، وسبق ولعب مغربي مع الأهلي والوحدة والشباب قبل انضمامه للتعاون.