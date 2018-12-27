بعد 18 عاماً.. أسامة هوساوي يقرر ترك كرة القدم

كتب أسامة هوساوي نجم خط الدفاع السعودي السطر الأخير في مسيرته الطويلة الممتدة منذ عام 2000 حينما كان في الوحدة وحتى العام 2018 في النادي نفسه.

وفاجأ اللاعب المخضرم الجميع، بخمس تغريدات على "تويتر"، بانتهاء مسيرته حتى قبل نهاية الموسم. وعاد اللاعب الذي يبلغ 34 عاما إلى الوحدة مطلع هذا الموسم بصفقة كان الحاسم فيها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكنه لن يكمله مع فرسان مكة بناء على تفاهم مسبق كما ذكر اللاعب الكبير، وأيضا ولن ينتظر انتهاء الدور الأول من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فقد اكتفى بـ12 مباراة من أصل 14 لعبها فريقه السابق حتى الآن.

ولعب أسامة هوساوي في مسيرته للوحدة والهلال في فترتين مختلفتين، كما مثل الأهلي في وقت سابق، وارتدى شعار أندرلخت البلجيكي في مسيرة لم يكتب لها النجاح، وكانت حصيلة مسيرته13 لقبا، ويعد الوحدة هو النادي الوحيد الذي لم يحقق معه أي بطولة.

وحقق أسامه أو "أبو كلبشة" حلمه بالمشاركة في كأس العالم الأخيرة بروسيا، لتزين رحلته الدولية التي بلغ عدد مبارياتها 125 مباراة دولية، لم تنتهي بأي ذهبية، ويحفظ التاريخ لهوساوي مستوياته المتألقة في خط الدفاع، بل إنه ظل المدافع الأول في خريطة الأخضر منذ كأس آسيا 2007، وحتى آخر مباراة دولية لعبها المنتخب السعودي.

ويحسب للمدافع الصلب أنه إلى جانب ثباته على مستوياته الكبيرة، مساعدته للمدافع الذي يلعب إلى جانبه على البروز والتألق، بداية من سليمان أميدو زميله السابق في الوحدة مرورا بالهلال مع ماجد المرشدي ومحمد جحفلي وعبد الله الحافظ وعلي البليهي وتجانسا قويا في الأهلي مع المدافع الشاب معتز هوساوي، ومعهما محمد أمان ومحمد آل فتيل، إضافة إلى الأسماء التي نجح معها في خط دفاع المنتخب السعودي على مر السنوات مثل وليد عبدربه وأسامة المولد وياسين حمزة وعمر هوساوي ومحمد عيد.