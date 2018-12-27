اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع البرازيلي كارليتو

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة، يوم الخميس، انتهاء علاقة النادي رسمياً مع اللاعب البرازيلي كارليتو، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه.

وقال الاتحاد في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنياً له التوفيق في مستقبله الرياضي.

وفشل صاحب الـ"29 عاماً" في تقديم المستوى المأمول منه، بعدما تعاقد معه الاتحاد في يونيو الماضي قادماً من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ويشار إلى أن اتحاد جدة يتواجد في المركز 15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "6 نقاط".